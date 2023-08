Afrobasket féminin : les Lionnes restent d’attaque

L’équipe du Sénégal féminine de basket est dans »un bon état esprit » et « prête » à entamer le Championnat d’Afrique de basket qui démarre, vendredi à Kigali, la capitale rwandaise, ont assuré, jeudi, les joueuses Mathilde Diop et Fatou Pouye. « L’état d’esprit est le même depuis le début. Il est bon. Nous sommes prêtes. Cela fait deux mois que nous nous préparons pour ce moment là », a soutenu, Mathilde Diop. Elle s’exprimait au terme de la séance d’entraînement d’une cinquantaine de minutes, à 24h du coup d’envoi de l’Afrobasket dont la finale est prévue le 5 août.

Les Lionnes sont arrivées vendredi dans la capitale rwandaise. Elles sont eu deux matchs de préparation. 48 heures après leur arrivée, elles se sont inclinées devant le Mozambique sur un score serré de 69 à 70. Les Lionnes ont ensuite battu 71 à 53, la République démocratique du Congo (RDC), lors du second match amical.

Selon l’ailière Mathilde Diop, la victoire contre la RDC, « a confirmé le travail dur que nous sommes en train de faire depuis une semaine. Et ça fait du bien de gagner ». « Avec ces deux matchs amicaux, nous avons beaucoup appris de nos erreurs et nous savons à quoi nous attendre », a ajouté la sociétaire de la Jeanne d’Arc (JA, Sénégal). « Nous nous attendons à plus dur durant la compétition. Nous allons prendre les matchs un à un », a-t-elle dit sur un ton empreint de confiance.

Agée de 26 ans, la sociétaire de la JA joue son premier Afrobasket s’est dit émue de réaliser son « rêve d’enfant ». « Je garde espoir que le Sénégal dispose les moyens de terminer sur le podium au terme de la compétition », a lancé Mathilde Diop. Sa coéquipière Fatou Pouye est aussi d’attaque à quelques heures de l’ouverture de la compétition. « Nous sommes prêtes pour le tournoi. Nous avons joué ici, deux matchs amicaux. Actuellement, nous sommes juste en train de faire les derniers réglages en attaque et autres », insiste Pouye.

Pour la joueuse d’Ardoi Navarro (Espagne) ces deux rencontres ont permis à l’entraîneur Moustapha Gaye de mieux voir ce dont chaque joueuse est capable de faire. « Et pour nous qui sommes à notre premier Afrobasket, cela nous a permis d’avoir une idée de cette compétition africaine », a rassuré Fatou Pouye. « Nous prendrons les adversaires un par un. Nous ferons tout notre possible pour être sur le podium », a-t-elle promis.

L’entraîneur Moustapha Gaye a salué la combativité et le jeu collectif de ses joueuses. « Le moral est bon. Nous avons bien travaillé depuis plusieurs semaines. Il faut être dans les starting-block pour bien entamer la compétition. », a-t-il ajouté.

Le Sénégal est logé dans la poule C de l’Afrobasket, en compagnie du Mali et de l’Ouganda. L’équipe nationale va faire son entrée en matière samedi contre l’Ouganda. Douze équipes réparties en quatre groupes de trois prendront part à la compétition.

Le Nigeria, tenant du titre, est logé dans le groupe D en compagnie de l’Égypte et de la République démocratique du Congo. Le pays hôte, le Rwanda, se retrouve dans le groupe A avec l’Angola et la Côte d’Ivoire. Le Cameroun, le Mozambique et la Guinée évolueront dans le groupe B.

Le Sénégal est la nation la plus titrée de l’Afrobasket avec 11 trophées, dont le dernier a été remporté en 2015. L’équipe sénégalaise avait terminé à la quatrième place du dernier Afrobasket organisé en 2021, à Yaoundé (Cameroun).

Source: APS