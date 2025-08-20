Afrobasket : Les Lions se qualifient en demi-finale

Partager Facebook

Le Sénégal a décroché lundi sa place en quart de finale de l’Afrobasket 2025 en venant à bout du Soudan du Sud (78-65). Un succès convaincant qui propulse les « Lions » vers un rendez-vous aussi attendu que redoutable : un duel contre le Nigeria, ce mercredi à 18 heures, à la Kilamba Arena de Luanda. Pour beaucoup, ce quart de finale a des airs de finale avant l’heure, tant ces deux nations dominent le basket africain depuis plusieurs décennies.

Le Nigeria, premier de son groupe B, s’est qualifié directement pour les quarts de finale sans passer par l’étape des barrages. Le Sénégal, lui, a dû livrer une prestation solide face au Soudan du Sud. Mais au coup d’envoi, ces trajectoires différentes ne compteront plus. L’enjeu est immense : rejoindre le dernier carré et continuer à rêver du titre continental.

Ces deux mastodontes de l’Afrique de l’Ouest ne se découvrent pas. Ils se sont affrontés à sept reprises sur la scène internationale, avec un léger avantage pour le Nigeria (4 victoires contre 3 pour le Sénégal). En championnat d’Afrique, les « D-Tigers » ont souvent pris le dessus, mais le Sénégal avait remporté le duel lors du tournoi de qualification olympique. Autrement dit : impossible de désigner un favori tant l’équilibre est réel.