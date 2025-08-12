AfroBasket masculin : Le Sénégal domine l’Ouganda (88-53)

Partager Facebook

Le Sénégal a parfaitement lancé sa campagne à l’Afrobasket masculin 2025 en s’imposant avec autorité face à l’Ouganda (88-53). Pour ce match d’ouverture de la 31e édition de la compétition continentale, les Lions ont offert une démonstration de force qui confirme leur statut de favori.

Logés dans le groupe D avec l’Égypte, l’Ouganda et le Mali, les Lions affichent une ambition assumée : mettre fin à 28 années de disette et renouer avec un sacre continental qui leur échappe depuis 1997.

La compétition se déroule jusqu’au 24 août, répartie entre Benguela, Luanda et Namibe. La Tunisie tentera de conserver sa couronne face à une concurrence affûtée, dont un Sénégal décidé à écrire une nouvelle page de son histoire.