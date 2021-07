Aftu: 5 travailleurs déférés

Les cinq travailleurs de l’Association de financement des transports urbains (Aftu), arrêtés par la police dans le cadre de leur grève, ont été déférés au parquet de Pikine. La Police de Yeumbeul Sud avait déféré quatre travailleurs et les limiers de Pikine ont présenté au parquet un travailleur de l’Aftu. Nos sources renseignent qu’ils sont poursuivis pour entrave à la libre circulation de biens et de personnes, menaces et voies de fait. Il faut souligner que même si le mouvement d’humeur a fait des victimes dans les rangs des travailleurs, il a eu l’effet escompté. Les employés de l’Aftu réclament de meilleures conditions de travail, leur contractualisation et leur enregistrement au niveau des institutions sociales.

