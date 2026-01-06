Agressions lors des combats de lutte : Me Bamba Cissé annonce des mesures radicales pour éradiquer le phénomène « Simole »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministre de l’Intérieur, Me Bamba Cissé, a menacé de suspendre la saison de lutte si les agressions et les « simole » (vols en groupe dans l’espace public) se poursuivent après les combats ou lors des face-à-face entre lutteurs. Il s’exprimait sur la question, ce mardi, à travers une conférence organisée à l’Institut de Défense du Sénégal (IDS).

Dans son discours, le ministre de l’intérieur soutient que l’indiscipline est à la base de ces phénomènes et a annoncé la mise en place d’un concept de « taxation de l’indiscipline » pour financer l’ordre public. Dans ce registre, l’avocat indique que tout lutteur dont le convoi se rendra coupable d’agression sera sanctionné.

Sous ce rapport, Me Bamba Cissé dit avoir instruit le gouverneur de la région de Dakar de convoquer tous les acteurs du monde de la lutte pour les mettre en garde contre ces comportements. Il a également annoncé que des enquêtes sont en cours pour identifier et appréhender les auteurs de ces agressions, et que des mesures fermes seront prises pour éradiquer ce phénomène.

Le ministre a souligné que l’indiscipline coûte cher à l’État du Sénégal et qu’il est temps de prendre des mesures pour y mettre fin. Il a appelé les acteurs du monde de la lutte à prendre leurs responsabilités pour éviter que la saison de lutte ne soit suspendue.

La décision du ministre de l’Intérieur vise à rétablir l’ordre public et à garantir la sécurité des citoyens. Les autorités sont déterminées à prendre toutes les mesures nécessaires pour éradiquer les agressions et les « simole » lors des combats de lutte.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com