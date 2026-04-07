Aide à la Presse : « Pour la première fois, critères, montants et bénéficiaires publiés », Ministre Alioune Sall

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Le Comité de gestion du Fonds d’Appui et de Développement de la Presse (FADP) tient à l’instant ce mardi, une conférence de presse consacrée à la publication de son rapport de gestion 2025. « Pour la première fois, critères, montants et bénéficiaires publiés », a tenu à faire savoir le ministre de la Communication.

Le ministre de la Communication, Alioune Sall, président de séance, a ouvert la rencontre en soulignant l’importance de cet exercice :

« Ce qui nous réunit aujourd’hui, c’est la publication du rapport de gestion 2025 du Fonds d’Appui et de Développement de la Presse. C’est un acte de transparence sans précédent pour la première fois de l’histoire de ce Fonds. L’ensemble du processus, critères, montants, bénéficiaires, est documenté et rendu public. »

Le ministre a insisté sur le rôle du Conseil des sessions multipartites, composé de représentants de l’État, de patrons de presse, de syndicats et de professionnels des médias :

« Le Comité de gestion a appliqué ici la loi et rien que la loi. Ce rapport fait l’objet d’un audit de l’Inspection générale d’État sur instruction du Président de la République, et les recommandations ont été intégrées dans la gestion du FADP pour l’exercice 2025. »

Alioune Sall a également mis en avant les principes de transparence, d’égalité et de rupture avec les pratiques passées :

« Nous avons choisi la rupture en mettant en avant le strict respect des critères légaux et réglementaires, la transparence et l’égalité dans le traitement. Pour la première fois, le Fonds est structuré autour de critères précis, et chaque bénéficiaire est documenté de manière claire et accessible. »

Selon le ministre, cette démarche traduit la volonté de l’État de renforcer la confiance des professionnels des médias et de garantir un usage rigoureux des ressources publiques :

« En 2025, nous avons jugé nécessaire de tenir une vingtaine de sessions pour encadrer le processus. La digitalisation et la synthèse des informations ont permis d’innover et de renforcer la transparence dans la gestion du FADP. »