Air Sénégal : Un vol entre en collision avec un oiseau

Air Sénégal a frôlé le crash ce dimanche 10 août. La compagnie nationale a confirmé qu’un de ses appareils a subi une collision aviaire — un impact avec un oiseau — lors de l’arrivée du vol HC403 en provenance de Dakar à l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle.

L’appareil, immobilisé pour des inspections techniques approfondies, ne pourra pas assurer les vols prévus immédiatement. En conséquence, Air Sénégal a annoncé la reprogrammation des vols HC404 Paris–Dakar des 10 et 11 août, ainsi que du vol HC403 Dakar–Paris du 11 août.

« Tous les passagers concernés sont pris en charge conformément à notre politique en cas d’irrégularités », précise la compagnie, qui présente ses excuses pour les désagréments occasionnés.