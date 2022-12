Alerte Météo : Coups de froid et pluies hors saison du 28 au 30 décembre

Alerte Météo: Une descente d’air froid provenant du Bassin atlantique Nord, près des côtes Marocaines va impacter la quasi-totalité du territoire Sénégalais entre le 28 et le 30 décembre courant.

Une situation qui va entrainer des coups de fraîcheur et des pluies faibles à modérer sur tout le Sénégal. Des pluies accompagnées d’orages seront notées dans certaines localités comme la Casamance, dans les régions Centre et Nord-est à partir de la matinée du mercredi 28 décembre jusqu’en fin de soirée du vendredi 30 décembre 2022. Mais pour le reste des localités telles que Dakar, Saint-Louis, Louga et Kédougou, les probabilités de précipitations sont très faibles.

Des conditions météorologiques à risque, qui pourraient provoquer la mort du bétail ou la perte des récoltes exposées à l’air libre