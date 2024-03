Algérie: Un jeune Sénégalais tenu en otage menacé d’exécution, HSF lance un appel à l’aide aux autorités

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Mamadou Tounkara , un jeune Sénégalais est tenu en otage en Algérie. Sa famille au désespoir, parce que sans nouvelle de leur fils depuis 4 ans maintenant, qui a reçu un appel téléphonique faisant office de son arrestation en Algérie et une menace d’exécution si un montant de 13 millions de francs n’est pas versé dans les jours à venir. C’est un appel à l’état du Sénégal, émis sous un cri de désespoir qui est parvenu en ce début de soirée à l’ONG Horizon Sans Frontières.

Déroutée par cet appel, mais rassurée d’apprendre leur fils Mamadou Tounkara n’est pas mort, sa famille qui a reçu cette interpellation d’un numéro étranger (qu’elle n’arrive pas joindre en retour(, était en quête d’une issue de secours depuis plusieurs heures. Orientée vers l’ONG Horizon Sans Frontières connue pour son rôle d’alerte et de veille sur la Diaspora, elle nous a transmis son cri de désespoir que malheureusement que HSF ne peut que relayer en lançant un appel aux autorités plus aptes et disposant de plus de moyens pour éclaircir cette affaire et y apporter une solution.

Publicités

Agé de 30 ans, Mamadou Tounkara est un jeune sénégalais natif de Marsassoum dans la région de Sédhiou qui avait quitté le Sénégal, ne laissant aucune nouvelle à ses proches. Se fondant sur l’adage qui dit « La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie ! » .

L’ONG Horizon Sans Frontières porteuse d’un espoir aussi maigre soit-il, lance un appel aux autorités pour venir à la rescousse de la famille de Mamadou Tounkara dont les contacts sont disponibles