Aliou lors du défilé à Mbeuleukhé :  » Il faudra qu’on s’unisse pour travailler ce pays

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Conscient du développement du Sénégal, l’ancien parlementaire et l’actuel maire de Mbeuleukhe, demande aux populations de se donner la main dans la main pour faire bouger le pays au plan économique . Ce dernier a fait cette déclaration en marge de la célébration du 04 avril aujourd’hui à Mbeuleukhé. Auparavant, le Maire de Mbeuleukhe a rendu grâce au Tout Puissant après avoir fêté le 66 eme anniversaire de l’indépendance du Sénégal dans sa commune. À dire que le tournant de son intervention aura été d’inviter tous les Sénégalais à s’unir pour pouvoir sortir de l’ornière notre cher pays.Selon lui , le Sénégal est un et unique pays, donc << nous devons devons travailler ce pays qui nous appartient tous, personne ne viendra développer le Sénégal , c’est nous qui pouvons le développer >> fulmine t- il

Revenant sur la fête, Aliou Dia dit toute sa satisfaction vu la très forte mobilisation de ses collègues Maires qui sont venus avec tous une très forte délégation composée de conseillers municipaux, de chefs de villages, de jeunes et de femmes.Les autorités politiques, religieuses et coutumières n’étaient pas en reste.

Aliou Dia a également salué l’administration sénégalaise qu’il qualifie de républicaine qui sait conduire sa jeunesse vers la réussite.Il a alors felicité le Sous Préfet, son adjoint , la gendarmerie, ses collègues Maires qui n’ont ménagé aucun effort pour une bonne organisation de la fête.

Samba Khary Ndiaye (Linguere)