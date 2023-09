Amadou Ba, candidat de BBY, Me Malick Sall en phase avec Président Macky

L’ancien Garde des Sceaux, Me Malick sall approuve le choix du président de la République qui a désigné Amadou Ba, candidat de BBY pour la Présidentielle de 2024. In extension son communiqué.

Chers camarades,

Le Président de l’Alliance pour la République (APR) notre leader, Monsieur MACKY SALL nous avait demandé de rester à son écoute. Nous l’avons fait avec respect et consideration.

Aujourd’hui, il a, officiellement, porté son choix, après avoir mûrement reflechi et fait de larges concertations, sur Monsieur Amadou BA. Choix ne pouvait être plus pertinent.

En phase avec Son Excellence, Monsieur Macky Sall depuis que nous, voys mes militants, amis, sympathisants et moi avons décidé d’être à ses côtés, je viens confirmer à nouveau que son candidat est le mien, donc le nôtre.

En le remerciant pour ce choix responsable, je vous invite tous, chers militants, amis, sympathisants à vous joindre à moi pour travailler à la réalisation de ce projet de faire de la candidature de Monsieur le Premier ministre Amadou Bâ, une réalité pour le bonheur du Sénégal. Un Sénégal de tous, par tous et pour tous ! Un Sénégal où il fait bon vivre.

En renouvelant mes devoirs et mes félicitations au Président Macky Sall et je vous invite à faire de la candidature de Amadou Ba, la nôtre.

Aussi, voudrais-je vous demander à chacun, de vous mobiliser comme un seul homme, pour organiser, avec moi, une grande rencontre politique, en vue de sa mise en orbite, exactement comme le souhaite Son Excellence, Macky Sall, Président de la République.

Nous choisirons, ensemble, une date et un lieu pour engager le travail nécessaire à l’élection nette et claire, dès le premier tour, de notre candidat, Amadou Ba, seul et unique candidat de Benno Bokk Yakaar (BBY), le 25 février 2024.

« Hirande niamate ko jama, kono feyjate ko nialawama » ! (Le couscous se mange la nuit, mais se prépare le jour).

En attendant de vous rencontrer incessamment, je vous invite à « fouiller, bêcher, labourer », comme le soutenait une fable de Jean de La Fontaine, afin de ne « laisser nulle place » à l’opposition. Car, l’héritage s’y trouve.

Vive le Président Macky Sall !

Vive notre candidat Amadou Ba, le vrai continuateur du Plan Sénégal Emergent (PSE) !

Vive Le Sengal !j

Dakar, le 9 Septembre 2023

Me Malick SALL, Responsable politique APR