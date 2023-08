Amadou Ba cherche à diviser le parti : Une trahison envers l’unité et la solidarité

Depuis sa création, notre parti politique a été un symbole d’unité, de solidarité et de cohésion. Cependant, des actes allant dans le sens d’affaiblir le parti au pouvoir sont entrain de posé par Amadou Ba, un parieur politique qui a pratiquement fait tous les parti du Sénégal , et qui tente de semer la division et la discorde parmi nous. Cette trahison est inacceptable et doit être dénoncée. Cet article vise à exposer les actes de division perpétrés par Amadou Ba et à rappeler l’importance de l’unité pour atteindre nos objectifs communs.

Le projet de Amadou Ba c’est les destructions de l’APR

Il a été longuement considéré comme intrus dans notre parti

Le principal responsable de la défaite de BBY à Dakar a encore montré des comportements qui visent clairement à diviser nos rangs. Il a commencé à instrumentalisé des jeunes de podor pour qu’ils s’attaquent à Abdoulaye Daouda Diallo un coordonnateur départemental qui a toujours gagné sa base politique .

Cet assoiffé du pouvoir utilise aussi un directeur général qui a été lamentablement défait dans sa commune par une fillette pour en faire son bras armé pour des attaques dirigées à nos potentiels candidat à la candidature

Amadou Ba a recruté des maîtres chanteurs pour qui propagent des rumeurs infondées et de fausses accusations contre l’actuelle président du CESE qui est l’espoir des apriste authentiques. Ces actions ont semé la désunion dans le parti .

En outre, Amadou Ba a cherché à créer des dissensions au sein du parti pour se mettre en pôle position.

Ses bis bi avec Mame Mbaye Gniang ou Abdoulaye Sarr sont devenus récurent et crée d’énormes fractures dans la cohésion et l’unité souhaiter dans le parti

Il a utilisé son influence pour promouvoir ses propres intérêts et ceux de ses partisans, au lieu de travailler pour le bien commun. Cette approche égoïste et hypocrite va à l’encontre des valeurs fondamentales de notre parti et menace sérieusement notre capacité à agir collectivement pour le bénéfice de tous.

L’unité et la solidarité ont toujours été les piliers de notre parti politique. C’est grâce à ces valeurs que nous avons pu surmonter les défis passés et accomplir des réalisations significatives. Lorsque nous sommes unis, nous sommes plus forts et plus capables de représenter les intérêts de nos électeurs et de la population dans son ensemble.

En plus de cela, l’unité est essentielle pour maintenir la confiance du public. Les électeurs sont attirés par les partis politiques qui démontrent une cohésion interne et une vision commune. Si nous permettons à la division de s’installer, nous risquons de perdre non seulement le soutien de nos partisans, mais également la crédibilité nécessaire pour exercer un impact positif sur la société.

Face à ces actes de division, il est impératif que les membres de notre parti se lèvent et dénoncent fermement les actions d’Amadou Ba. Nous devons rappeler à tous que notre force réside dans notre capacité à travailler ensemble pour un objectif commun. Il est crucial que nous nous soutenions mutuellement et que nous nous engagions pour la conservation du pouvoir

J’attire l’attention du président Macky sall président de notre parti sur le comportement de monsieur Amadou Ba qui est aux antipodes des fondamentaux de notre parti car il ne fait que semer la discorde et la zizanie entre militants

Birane Séck CoJER Thiès