Amadou Bâ et ses ministres en vacances

Le gouvernement part en vacances ce jeudi. Le journal souligne que c’est ce que le Président Macky Sall avait annoncé lors du Conseil des ministres de la semaine dernière.

Sauf changement de dernière minute, les membres du gouvernement peuvent par conséquent commencer à faire leurs valises pour s’offrir quelques jours de répit soit à l’étranger soit à l’intérieur du pays.

Mais certains ministres ne seront pas concernés, selon Les Échos. Le journal cite par exemple celui de l’Assainissement, à cause des risques d’inondations qui s’annoncent, et son collègue de l’Intérieur, qui va être confronté au même problème en plus des questions de l’heure liées à la sécurité nationale.