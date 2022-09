Amadou Ba, nouveau PM, décline sa feuille de route

Nommé PM, Amadou Ba a dévoilé sa feuille de route. « Le Président Macky Sall m’a appelé ce matin et a décidé de me nommer Premier Ministre… Pour l’aider dans la mise en œuvre de sa vision déclinée à travers le PSE et assurer la coordination à ses côtés, sous son autorité de l’action de Gouvernement…« , a réagi Amadou Ba qui remercie le Président Macky Sall pour cette confiance renouvelée…

Il poursuit : « Depuis plusieurs années, d’abord en tant que Dg des Impôts, puis ministre de l’Economie et des Finances, ministre de l’Economie des Finances et du Plan, ministre des Affaires étrangères et des sénégalais de l’Extérieur, le Président de la République a toujours eu confiance en moi. Et il n’a cessé de me signifier et magnifier cette confiance. Je voudrais l’en remercier très sincèrement… et prier le bon Dieu qu’Il m’aide, avec le Gouvernement qu’il mettra en place à pouvoir mettre en œuvre sa vision avec succès… »

D’après le nouveau Premier ministre, « les priorités majeures que le Président a fixé se déclinent à travers l’amélioration du pouvoir d’achat des ménages, de la stabilité des prix, de sécurité, de logement, d’assainissement, d’éducation, de formation professionnelle, d’insertion, d’entreprenariat et d’emploi. Tout ceci dans un Etat de droit… Vous comprendrez qu’il s’agit principalement des axes 2 et 3 du PSE, la vision du Président qui sera mise en œuvre…«