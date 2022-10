Ambassade de France : deux manifestants arrêtés

Une délégation de 5 membres du mouvement Frapp et des victimes de rétention de visas se sont rendus ce matin à l’Ambassade de France pour déposer une lettre de protestation contre la politique de délivrance des visas. En effet, les membres du Front pour la Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine ont annoncé, lundi dernier, une manifestation ce jeudi pour dénoncer ce qu’ils qualifient de « mafia des visas».

Ces derniers ont essuyé hier un refus du préfet de Dakar pour risque de troubles à l’ordre public. Ils ont donc décidé de déposer une lettre de protestation. Cependant la délégation du Frapp et les victimes de rétention de visas n’ont pas pu accéder aux locaux car la police est intervenue et deux d’entre eux ont été arrêtés par les forces de l’ordre. Il s’agit de Djibril Ba, une des victimes et Aliou Gérard Koïta, membre du Frapp. A suivre !