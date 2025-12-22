Uploader By Gse7en
Aménagement et bitumage de la route Sandiniéry-Tanaff-Frontière Guinée Bissau : Le Président Diomaye lance le projet

22 décembre 2025 Actualité

Le Président de la République a procédé au lancement officiel du projet d’aménagement et de bitumage de la route Sandiniéry – Tanaff – Frontière Guinée-Bissau, d’un linéaire de 26 kilomètres.

Cette infrastructure stratégique contribuera de manière significative au désenclavement de l’intérieur du pays, au renforcement des échanges avec la Guinée-Bissau et à la dynamisation de l’économie locale.

Elle répond à une attente de longue date des populations, en améliorant la mobilité des personnes et des biens, la sécurité routière et l’accès aux services sociaux et économiques.

Le Chef de l’État s’est réjoui de l’impact direct de ce projet sur les conditions de vie des populations riveraines, soulignant que les infrastructures routières constituent un levier essentiel de développement, de cohésion territoriale et d’intégration sous-régionale.

À cette occasion, le Président de la République a également annoncé son intention d’effectuer prochainement un déplacement à Kolda, en réponse aux sollicitations des populations de cette région.

Il a rappelé que le Plan Diomaye pour la Casamance concerne l’ensemble de la Casamance naturelle, dans une approche globale, inclusive et équilibrée du développement territorial.


À travers cette réalisation, l’État réaffirme sa détermination à conduire des projets structurants, utiles et durables, au service des territoires et du bien-être des populations.

