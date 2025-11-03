Ameth Ndoye déféré au parquet

Ameth Ndoye vient d’être déféré au parquet.
Après plusieurs jours de garde à vue, le chroniqueur va enfin faire au juge qui décidera de son sort.
Il est poursuivi pour des propos jugés offensants à l’endroit du Premier ministre Ousmane Sonko.
Alors que Sonko parlait du mal aum president Macky !! Et jamais il n’a etait objet d’arrestation ni de menace !
un vrai comedien de premier ministre ! viendra un jour où le soleil qui brillera pour tous dira : toi, tu resteras dans l’ombre !!