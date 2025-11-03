Uploader By Gse7en
Ameth Ndoye déféré au parquet

3 novembre 2025 Actualité

Ameth Ndoye vient d’être déféré au parquet.

Après plusieurs jours de garde à vue, le chroniqueur va enfin faire au juge qui décidera de son sort.


Il est poursuivi pour des propos jugés offensants à l’endroit du Premier ministre Ousmane Sonko.

un commentaire

  1. Aissata
    3 novembre 2025 at 15:56

    Alors que Sonko parlait du mal aum president Macky !! Et jamais il n’a etait objet d’arrestation ni de menace !
    un vrai comedien de premier ministre ! viendra un jour où le soleil qui brillera pour tous dira : toi, tu resteras dans l’ombre !!

    Répondre

