Amical : Match nul entre le Sénégal et l’Iran -1-1)

Le Sénégal s’est contenté d’un match nul face à l’Iran (1-1) ce mardi en amical à Vienne en Autriche. Les deux sélections se préparaient en vue de la Coupe du monde 2022.

En se montrant beaucoup plus ronronnant dans le jeu que face aux Boliviens, les Sénégalais imposaient très vite leur domination. Et Mané, bien qu’on le sente émoussé physiquement, restait extrêmement menaçant en raison de sa faculté à créer des décalages. D’abord pour Ismaïla Sarr, qui se voyait toutefois couper l’herbe sous le pied par un défenseur adverse, puis dont la reprise butait quelques minutes plus tard sur le gardien adverse. Ensuite pour Krépin Diatta, dont le tir était également repoussé par le portier.

A la pause, les champions d’Afrique pouvaient regretter leur manque d’efficacité… En face, la Team Melli n’avait pas montré grand-chose offensivement mais le laxisme de la défense sénégalaise avait bien failli déboucher en début de partie sur un but si Kanaani avait cadré sa frappe en pivot. Au retour des vestiaires, Hajsafi sauvait sur sa ligne une frappe d’Ismaïla Sarr, décidément pas en réussite… Paradoxalement, c’est au moment où les Iraniens semblaient aller mieux que les Sénégalais prenaient les devants, bien aidés par Pouraliganji qui coupait un centre anodin de Jakobs au premier poteau et l’envoyait au fond de ses filets (1-0, 55e).

Ce but réveillait la sélection perse. S’il manquait quelques centimètres à Ghoddos pour reprendre un centre d’Hajsafi à bout portant, Azmoun profitait en revanche d’un oubli de Pape Abou Cissé pour égaliser de la tête sur une nouvelle offrande d’Hajsafi (1-1, 64e). A la faveur des changements opérés par Aliou Cissé, les Lions poussaient beaucoup sur la fin mais Bamba Dieng puis Ismaïla Sarr butaient à nouveau sur Hosseini. Pour son probable dernier test avant d’affronter les Pays-Bas le 21 novembre au Qatar, le Sénégal s’en contentera.

🎥 Le but contre son camp marqué par Pouraliganji sur un centre de Jakobs ! #IRNSEN pic.twitter.com/ReCefssCp7 — 𝗝𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗦𝗲́𝗻𝗲́𝗴𝗮𝗹𝗮𝗶𝘀 🇸🇳🏆 (@JoueursSN) September 27, 2022

Les compos d’Iran-Sénégal

Iran : Hosseini – Moharrami, Kanaani, M. Hosseini, Hajsafi – Nourollahi, Ezatollahi, Sarlak – Gholizadeh, Taremi, Ansarifard.

Sénégal : S. Dieng – Fo. Mendy, Koulibaly, P. A. Cissé, Jakobs – Diatta, N. Mendy, Guéye – I. Sarr, Dia, Mané.