Aminata Mbengue Ndiaye jugée en septembre

L’Initiative pour la réforme du Parti socialiste (PS), un collectif de cadres et autres militants de ladite formation politique, a porté plainte contre Aminata Mbengue Ndiaye, secrétaire générale des Verts. Griefs des plaignants, d’après Source A, qui donne l’information : «la prolongation illégale de l’intérim [au poste de cheffe du PS], la confiscation des pouvoirs par le Secrétariat exécutif national [du parti]», notamment.

Le journal rapporte que Aminata Mbengue Ndiaye, qui dirige le PS depuis la disparition de Ousmane Tanor Dieng, en 2019, est assignée à comparaître le lundi 1er septembre prochain à 8 heures 30 minutes devant le tribunal de grande instance de Dakar statuant en référé.

Les initiateurs de la plainte seront représentés par Me El Hadji Diouf, renseigne la même source. Ils considèrent, selon le même quotidien d’information, qu’«il y a lieu, en urgence, de rétablir la légalité statutaire et restituer la souveraineté aux institutions régulières».