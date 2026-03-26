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ANACIM : la DG de la Météo virée après une interview avec L’Observateur

26 mars 2026 Actualité

 

Dr Aïda Diongue Niang n’est plus la directrice générale de la Météorologie. Elle est remplacée par Oumar Konté, nommé directeur par intérim, mardi dernier. «Ce limogeage intervient au lendemain d’une interview que Dr Aïda Diongue Niang a accordée au journal L’Observateur», relève Le Soleil, qui donne l’information dans son édition de ce jeudi.

Au cours de cet entretien repris par Seneweb, la désormais ex-patronne de la Météo plaidait pour la sortie de la météorologie de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM). «Aujourd’hui, le gouvernement parle de la mutualisation des agences, mais la Météo mérite d’être autonome», appuyait-elle. Cette liberté de parole lui coûte son poste, si l’on en croit Le Soleil

 

 

 

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