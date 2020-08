Angers : Cheikh Ndoye envoie le SCO aux prud’hommes !

On dit que les histoires d’amour finissent mal en général et celle entre Angers et Cheikh Ndoye (34 ans) n’échappera pas à la règle. Après avoir marqué le club durant son premier passage (2015-2017), le milieu de terrain était revenu dans le cadre d’un prêt en provenance de Birmingham en juin 2018. Le Sénégalais avait alors signé une promesse d’embauche avec le SCO jusqu’en 2021.

Problème : le natif de Rufisque s’est gravement blessé au genou en mars 2019 avec la sélection et Angers n’a pas respecté son engagement alors que le joueur avait pourtant accepté de céder aux pressions du club en se faisant, ce qui anéantissait ses chances de disputer la CAN 2019.

Au chômage depuis cette blessure, Ndoye se sent lésé et a décidé de saisir le conseil des prud’hommes d’Angers, révèle L’Equipe. L’audience de conciliation entre les deux parties aura lieu le 10 septembre.