Appel au Dialogue de Macky SALL: Khalifa Sall ne s’y oppose pas

Invité sur une chaîne ce samedi, le leader de « Taxawu Senegaal » n’a pas caché ses intentions de prendre part au dialogue politique initié par le chef de l’État entre les acteurs politiques de tout bord. Khalifa Sall se dit avoir horreur de la politique de la chaise vide mais souligne tout de même que des consultations sur la question sont en train d’être faites au sein de son mouvement et de la coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi dont il membre.

Khalifa Ababacar Sall compte bien dialoguer avec le président Macky Sall sur la situation politique actuelle du pays. C’est du moins ce que l’on peut retenir sur ses déclarations lors de son passage sur une chaîne youtube de la place. En effet, l’ancien maire de Dakar qui a perdu ses droits civiques et politiques suite à sa condamnation dans l’affaire de la caisse d’avance de la mairie de Dakar, ne fait pas partie de ceux qui estiment qu’un dialogue politique n’a pas sa raison d’être « Le dialogue doit avoir lieu. Ce ne sont pas nos petites personnes qui intéressent la population mais le pays. À un moment donné, il est important d’aller sur une table pour discuter », a-t-il fait savoir.

Khalifa Sall justifie sa position du fait qu’il a horreur de la politique de la chaise vide selon ses dires. Mais, l’ancien membre du parti socialiste révèle dans la foulée qu’aucune décision n’a été prise pour le moment car dit-il, il est membre de la coalition Yewwi Askan Wi et de la plateforme de lutte contre le troisième mandat qui est le F-24. Ainsi, pour le leader de « Taxawu Senegaal », une suite sera donnée à l’appel au dialogue lancé par le président Macky Sall si toutefois les termes de référence seront établis. Mais tout laisse croire que ce sera une suite favorable car l’ancien maire de Dakar qui est en même temps candidat déclaré à l’élection présidentielle de février 2024 a besoin actuellement d’une amnistie pour recouvrer ses droits civiques et politiques.

En revenant sur les récentes sorties de ses militants qui se disent favorables à sa participation au dialogue politique, Khalifa Sall déclare qu’il n’était pas au courant que ses militants notamment ceux de Pikine et de Tambacounda allaient faire de telles sorties médiatiques. Il considère que ces militants et sympathisants sont sortis de leur propre gré mais annonce tout de même que son parti a lancé un processus interne de consultation dans toutes les collectivités où est implanté le mouvement « Taxawu Senegaal » dans le but de prendre une décision finale.

EL HADJI MODY DIOP (Stagiaire)