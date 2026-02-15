Uploader By Gse7en
Après Addis-Abeba, Ousmane Sonko débarque en Arabie Saoudite

15 février 2026

Le Premier ministre Ousmane Sonko, est arrivé en début de soirée au royaume d’Arabie Saoudite selon les médias saoudiens.

Il a été accueilli à l’aéroport international roi Abdulaziz par le Prince Saud Bin Jalawi, préfet de Jeddah ainsi que par plusieurs officiels.

Ousmane Sonko était à Addis-Abeba pour prendre part au 39e sommet de l’Union Africaine lors duquel il a accordé plusieurs audiences à plusieurs personnalités dont la Première ministre de l’Italie, Georgia Meloni et le secrétaire général des Nations Unies en l’occurrence Antonio Gouterres.

Le chef de gouvernement a enchaîné directement en rejoignant l’Arabie Saoudite.

