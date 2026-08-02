Après la polémique sur le septennat, Babacar Ba fait une demande à Mimi Touré et Diomaye Faye

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Le débat sur le retour au mandat de 7 ans continue de susciter des réactions au sein de la société civile. Sur le réseau social X, le président du Forum du Justiciable, Babacar Ba, s’est réjoui de la prise de position ferme de l’envoyée spéciale du chef de l’État, Aminata Touré, qui a rappelé l’intangibilité du quinquennat.

Dans son message, le juriste a tenu à saluer cette mise au point : « Je salue la réaction rapide et responsable Mme Aminata Touré, sur l’idée de vouloir ramener le mandat présidentiel de 5 à 7 ans ».

Revenant sur les propos d’Aminata Touré — qui rappelait qu’« au Sénégal, il est clair et net que nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs de cinq ans… » —, Babacar Ba estime que « Mme Aminata Touré, proche collaboratrice du Chef de l’Etat, a clos le débat sur cette idée destructrice ».

Toutefois, le patron du Forum du Justiciable en a profité pour relancer la mouvance présidentielle sur l’agenda électoral du pays : « Toutefois, Madame l’envoyée spéciale, veuillez dire au Président que nous sommes toujours dans l’attente du décret convoquant le corps électoral pour les élections locales ».