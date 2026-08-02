Dindéfèlo : Le maire Kikala Diallo acte le parti KIRAY en soutien à Bassirou Diomaye Faye

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Le paysage politique local s’anime à Dindéfèlo. Répondant à l’impulsion du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, le maire de la commune, Kikala Diallo, a officiellement acté le lancement du parti KIRAY au cours d’un grand rassemblement militant.

Pour marquer le coup, l’édile a réuni ses militants, sympathisants et de nombreux administrés lors d’une rencontre populaire d’envergure. Cette forte mobilisation s’est transformée en un véritable plébiscite pour l’élu local. Les participants ont unanimement donné leur feu vert et exprimé leur total soutien à Kikala Diallo pour accompagner le chef de l’État dans le déploiement de son projet de société pour le Sénégal.

À travers cette nouvelle dynamique politique, le maire de Dindéfèlo scelle l’alignement de sa commune avec la vision présidentielle. Cet événement marque la volonté affichée de l’édile et de sa base politique de peser activement dans les futures actions de l’exécutif, tout en plaçant le développement socio-économique de Dindéfèlo au cœur de leurs priorités.