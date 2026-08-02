Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-164-generic #174-Ubuntu SMP Fri Nov 14 20:25:16 UTC 2025 x86_64
97557349 67930588

Grand Magal de Touba : la Croix-Rouge a secouru 566 pèlerins dont 92 enfants égarés

2 août 2026 Rewmi.com

 

Dans le cadre du Grand Magal de Touba qui se déroule ce dimanche 02 août la Croix-Rouge du Sénégal dit avoir secouru 566 pèlerins dont 92 enfants égarés, alors que 448 secouristes ont été déployés dans la ville sainte. Cette information a été donnée par Ibrahima Laye Thiome, responsable Premiers secours de la Croix-Rouge sénégalaise, lors du journal de 12h de la RFM.

 

Par ailleurs, 57 volontaires ont été tenus à la disposition des différents secours de santé afin de servir d’appui pour la réception dans les urgences, comme pour le transfert inter-service. «Il s’agit d’apporter des bras supplémentaires pour l’appui de passage durant cette période de Magal», a-t-il précisé.

Tags

Vérifier aussi

toubal

Touba : les pèlerins dénoncent les coupures d’électricité, la Senelec évoque «un sabotage»

  Selon les informations relayées par la RFM dans son journal de 12h, alors que …

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved