Débat sur le septennat : Aminata Touré met un terme à la polémique

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Face aux récentes prises de position de certains cadres de sa formation politique évoquant un possible retour au mandat de sept ans, Aminata Touré, membre et coordonnatrice de la nouvelle coalition au pouvoir Kiiraay, est sortie du silence pour clarifier la position officielle sur la question.

Dans une publication partagée sur ses réseaux sociaux, l’ancienne Première ministre s’est voulue catégorique : « Au Sénégal il est clair et net que « Nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs de 5ans ». »

Rappelant la force du texte fondamental du pays, elle a ajouté que « ce sont des dispositions constitutionnelles intangibles qui ne font l’objet d’aucun débat », avant de remobiliser les troupes en vue de l’implantation de la formation présidentielle : « En avant pour l’implantation de notre parti Kiiraay dans tout le Sénégal et la Diaspora ! »

Une mise au point ferme qui vise à éteindre le débat au sein de la mouvance présidentielle et à réaffirmer le respect strict de la Charte fondamentale.