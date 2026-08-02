Tivaouane : Une fille de 8 ans succombe à un coup de couteau, ce que l’on sait du drame !

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Un drame s’est produit au village de Ndiawrigne, dans la commune de Darou Khoudoss (département de Tivaouane), où une fillette de 8 ans, K. BA, a trouvé la mort à l’issue d’une bagarre, selon des sources de Seneweb.

C’est le personnel médical du poste de santé de SAO qui a alerté, le 1er août, la brigade territoriale de gendarmerie de Mboro, après avoir réceptionné le corps sans vie de l’enfant.

D’après les premiers éléments recueillis sur place, la fillette se serait disputée avec un autre enfant, A. BA, qui lui aurait porté un violent coup de couteau au cours de l’altercation. Grièvement blessée, la victime aurait été transportée en urgence à bord d’une charrette jusqu’au poste de santé le plus proche. Elle aurait toutefois succombé à ses blessures avant même d’avoir pu être examinée par l’infirmier-chef de poste (ICP).

Dépêchés sur les lieux, les gendarmes ont procédé aux constats d’usage au poste de santé de SAO. La dépouille de la fillette a ensuite été transférée à l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane, par les soins de l’ambulance du poste de santé.

Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame.