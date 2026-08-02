Sermon d’Avertissement au Magal : Borom Darou face aux dérives de la Société

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Le Grand Magal de Touba constitue chaque année une tribune majeure d’orientation spirituelle et sociale. À l’occasion du rassemblement de ce dimanche 2 août 2026, l’intervention de Mame Thierno Birahim MBACKÉ a marqué les esprits par sa fermeté à l’égard des dérives morales perçues dans la société.

Les grands axes du discours:

Dans son sermon adressé aux fidèles, le dignitaire de Darou Mousthty a centré son message sur la préservation du socle éthique et religieux de la communauté mouride :

Mise en garde contre les mœurs déviantes : Une dénonciation explicite des comportements jugés contraires aux principes de l’Islam, notamment la question de l’homosexualité et l’influence des modèles extérieurs.

Appel à l’exemplarité du Talibé : Le rappel que l’affiliation au mouridisme exige une discipline personnelle, la pudeur et le respect strict des enseignements du Coran et de la Sunnah.

Préservation du tissu social : Une exhortation à préserver la jeunesse des tentations et dérives contemporaines qui affaiblissent la cohésion familiale et communautaire.

Le message véhiculé à travers ce sermon s’inscrit dans la tradition des waare (discours moraux) dispensés lors des grands rassemblements religieux au Sénégal, visant à réaffirmer les valeurs orthodoxes face aux mutations sociétales.