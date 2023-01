Aprés l’entretien de Sonko à Rfi et France24: Kémi Seba tire sur le leader du Pastef

Vendredi dernier, le leader de Pastel, Ousmane Sonko, a accordé un entretien aux médias français RFI et France 24. Interrogé sur sa position envers la France, Sonko a déclaré qu’il n’est contre personne, encore moins la France, mais qu’il souhaite que les Français revoient leur position et que si un partenariat devait être fait, ce serait un partenariat gagnant – gagnant.

L’activiste Kémi Séba n’a pas apprécié l’entretien d’Ousmane Sonko aux médias français que sont RFI et France24. Pour lui, une grande partie des africains ont « vomi » ces médias français et Sonko n’avait pas forcement besoin d’aller leur parler.

« De plus, ce n’est pas en allant raconter cela sur les médias numéros 1 de la FRANÇAFRIQUE @france24 et @RFIAfrique (au moment où une grande partie des africains les vomissent) que nous ferons évoluer les mentalités. On a pas besoin de leurs micros tendus ou de leurs approbations », a déclaré le leader de l’ONG Urgence Panafricanistes.

Interrogé sur la Russie, il a également dit que : « A l’endroit de la Russie, ce qu’on voit dans certains pays, avec beaucoup d’euphorie, ne semble pas aller dans ce sens. On est dans une conquête de souveraineté, maos on est pas dans le remplacement ». Une affirmation félicitée par l’ex directrice adjointe de RFI, Geneviève Goetzinger, mais qui a fait réagir l’activiste Kémi Seba, président d’Urgence Panafricanistes.

A noter que RFI et France 24 ont été interdit dans des pays africains comme le Mali ou encore le Burkina Faso.