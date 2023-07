Arabie Saoudite : Sadio Mané accepte l’offre d’Al-Nassr

Après seulement une saison, 38 matchs officiels et 12 buts avec le Bayern Munich, Sadio Mané devrait quitter le champion d’Allemagne et s’engager à Al Nassr. The Athletic a dévoilé cette piste, et selon les informations de L’Equipe, le Sénégalais a accepté de rejoindre le club où évoluent Cristiano Ronaldo, Seko Fofana et Marcelo Brozovic. Le transfert n’est pas encore conclu entièrement, mais le joueur a donné son accord sur le principe.

Faut noter qu’hier matin déjà, The Athletic avait donné une piste en annonçant que le représentant de l’agence Roof, qui s’occupe des intérêts de Mané, s’est entretenu avec le directeur sportif d’Al-Nassr, Goran Vucevic. L’entrevue aurait eu lieu à l’hôtel Pine Cliffs, au Por­tugal, pour discuter d’un éventuel transfert du Sénégalais.

Actuellement sous contrat avec le Bayern Munich, Sadio Mané a été autorisé à explorer ses options après que le club allemand lui a signifié qu’il ne compte plus sur lui. De plus, son entraîneur, Thomas Tuchel, a qualifié sa saison passée de «décevante». Ce qui laisse penser que s’il restait, il ne bénéficierait pas du temps de jeu nécessaire pour retrouver sa meilleure forme.

Al-Nassr, qui avait déjà exprimé son désir de recruter le champion d’Afrique, est prêt non seulement à satisfaire les exigences du Bayern mais aussi celles du joueur en ce qui concerne un éventuel transfert. Les choses donc se précisent suite à l’info de L’Equipe.

Auteur de 12 buts en 38 sorties avec le Bayern Munich la saison dernière, l’ancien joueur de Liverpool ne s’est pas imposé en Bundesliga. Mais le double Ballon d’Or africain pourrait se lancer dans un nouveau défi passionnant en Arabie Saoudite. Surtout qu’à Al-Nassr, ce sera aux côtés d’un certain Cristiano Ronaldo, et aussi en concurrence avec ses compatriotes Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly.

Arrivé l’été dernier contre un chèque de 41 millions d’euros, l’ancien de Liverpool ne s’inscrirait pas dans les plans de Thomas Tuchel. Les Bavarois ont d’ailleurs fixé son prix à 32 millions d’euros. Son passage en Allemagne n’aura pas été une réussite, après six saisons et une Ligue des Champions à Liverpool (2018-2019). Le Bayern n’a rien fait pour le retenir, pressé de se délester de son salaire.

En attendant la finalisation de cet accord, faut noter que son président de Fédération, Me Augustin Senghor, lui avait indirectement ouvert la voie en vantant la Saudi Pro League.

«L’Arabie Saoudite est en train d’impulser un changement de paradigme du football mondial, en le faisant transiter de son centre de gravité, l’Europe, vers d’autres continents que sont l’Asie et l’Amérique. Plus qu’un épiphénomène, nous sommes en train d’assister à une transition quelque part, avec le centre de gravité du football qui se déplace vers un autre continent ou se partage entre l’Europe et l’Asie. Ce qui est clair aujourd’hui est que le championnat d’Arabie Saoudite de football sera l’un des plus suivis et relevés au monde la saison prochaine. Car il n’y a pas que des joueurs proches de la retraite qui sont allés là-bas, mais de jeunes joueurs et des Européens qui vont y jouer», a analysé le patron du foot sénégalais.

J’aime ça : J’aime chargement…