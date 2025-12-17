Armée : Cheikh Fall Sow plaide pour l’instauration d’une journée dédiée aux blessés et aux mutilés

Partager Facebook

Cheikh Fall Sow, directeur général de la radio Témoin FM 107.0 et ancien élève de la promotion 90/1, a lancé un appel solennel, ce mercredi, pour l’instauration d’une journée nationale, voire internationale, dédiée aux blessés, mutilés de guerre et aux soldats tombés pour la défense de la Nation sénégalaise. Un geste qui, selon lui, serait à la hauteur des sacrifices consentis par ces hommes et femmes qui ont protégé l’intégrité et la souveraineté du pays.

Si l’Armée sénégalaise organise déjà une journée de solidarité, Cheikh Fall Sow juge cette initiative insuffisante face à la dure réalité des soldats blessés ou mutilés, qui vivent souvent dans des conditions difficiles, dans l’oubli. « Il est profondément bouleversant de voir des soldats ayant perdu des membres vivre dans l’indifférence générale. Cette situation est inacceptable et doit impérativement changer. », dit-il.

Selon lui, contrairement à d’autres catégories socioprofessionnelles, les militaires ont des activités limitées et ne bénéficient pas des mêmes avantages financiers que certains responsables politiques. L’ancien combattant dénonce le spectacle choquant de soldats contraints de manifester pour réclamer leurs droits, et plaide pour une reconnaissance nationale concrète et durable. »Penser aux blessés et mutilés de guerre, c’est honorer la République elle-même, » affirme Cheikh Fall Sow.

À cet effet, il invite ainsi les autorités à instaurer une journée dédiée, un symbole fort de gratitude et de soutien, et à repenser les conditions de vie des soldats, avant et après leur service.

Publié par EL HADJI MODY DIOP