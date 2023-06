Arnaque à la location : Des étudiants étrangers dépouillés de 2 millions FCFA

Daniel T. N. se faisait passer pour le propriétaire de la chambre de sa petite amie afin d’arnaquer des étudiants étrangers en quête d’un logement. Traîné en justice par 11 victimes, l’escroc a été condamné hier, à six mois d’emprisonnement ferme.

Né en 1995 à Kinshasa, Daniel Tshilela N. est à Dakar depuis près de quatre mois. Mais, il a réussi à escroquer plusieurs étudiants étrangers. Se faisant passer pour le propriétaire de la chambre de son amante, le congolais est parvenu à se faire remettre 2 millions francs par 11 victimes. Après avoir découvert que le mis en cause leur avait proposé la même chambre en location, ces dernières ont esté en justice. L’enquête a abouti à l’arrestation de l’escroc qui a été incarcéré le 16 juin dernier. À la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar ce mardi 20 juin, le prévenu a prétendu qu’il voulait sous-louer l’appartement de son bailleur, sis à Ouest Foire. Il a reconnu avoir délesté les sept plaignants qui ont comparu à la barre, de 1.015.000 francs. « Ma famille va m’aider à dédommager les parties civiles », a-t-il argué. Interrogé sur les raisons de son séjour au Sénégal, Daniel a déclaré qu’il voulait poursuivre ses études supérieures. Mais, il s’est finalement lancé dans la commercialisation de poisson fumé. L’une des parties civiles a affirmé que le prévenu était hébergé par sa copine. « Il nous a promis la location de la chambre de celle-ci. Je lui ai versé 160.000 francs en guise de caution », fait-il savoir. Les six autres victimes ont informé avoir déboursé des montants compris entre 90.000 et 195.000 francs. Le Ministère public a sollicité l’application de la loi pénale contre le prevenu qui assurait seul sa défense. Dans son délibéré, la présidente de la séance a condamné le prévenu à six mois d’emprisonnement ferme et à rembourser les montants dus aux parties civiles.