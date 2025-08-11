Arnaque sur orange money et Wave : Des Sénégalais et Marocains tombent

Un vaste réseau d’escroquerie numérique impliquant des informaticiens sénégalais et marocains, avec des ramifications jusqu’en France a été demantelé par la police sénégalaise.

Au cœur de l’affaire : B. Diop, 38 ans. Il est accusé d’avoir usurpé l’identité de plusieurs victimes pour récupérer frauduleusement leurs cartes SIM, à l’aide de faux documents fournis par un complice marocain, M. Tinidy, basé en France.

D’après la même source, le mode opératoire consistait à accéder aux applications de paiement mobile (Orange Money, Wave…), réinitialiser les codes de sécurité, puis détourner les fonds liés aux comptes bancaires des victimes.

L’affaire a été révélée grâce à la vigilance d’un chef d’agence de Sonatel, après plusieurs tentatives suspectes dans différentes agences, indique le quotidien du Groupe Futurs Médias.

Les enquêteurs soupçonnent également l’existence de complicités internes à Sonatel, ainsi que l’intervention de relais à l’étranger. Le montant total du préjudice reste à déterminer.

B. Diop doit être présenté lundi prochain au procureur de la République près le tribunal de Pikine-Guédiawaye, complète L’Observateur.