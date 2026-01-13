Arrestation d’Abdou Karim Gueye : Papa Djibril Fall exige sa libération immédiate

Partager Facebook

Le député Papa Djibril Fall a réagi à l’arrestation de l’activiste Abdou Karim Gueye survenue hier alors qu’il était en centre ville pour protester contre l’interdiction de la mendicité.

Dans une déclaration, le leader des serviteurs estime que l’arrestation d’Abdou Karim Gueye ne repose sur rien.

« Pour avoir simplement défendu et assisté des personnes en situation d’handicap, qui exprimaient leur frustration , de manière pacifique, Abdou Karim Gueye alias « NITTU DEUG » est en détention depuis 48h et aujourd’hui déféré devant le parquet! Que lui reproche t-on finalement ? Rien. Je condamne son arrestation et exige sa libération immédiate et sans aucune condition! « , a-t-il déclaré.

Pour rappel, l’activiste et membre du collectif « rappel à l’ordre » est placé en garde à vue, hier, pour organisation et participation à une manifestation non autorisée.

El HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com