Arrestation de Sonko et de Alioune SANE: Le F24 parle de « chasse à l’homme »

Dans un communiqué rendu public ce lundi, le mouvement des forces vives de la nation (F24) a qualifié les arrestations de Ousmane Sonko et Aliou Sané comme une « chasse à l’homme » menée par le régime de Macky Sall. Le mouvement qui regroupe des partis politiques, des organisations de la société civile et des personnalités indépendantes invite, dans la foulée, le régime en place à mettre un terme à la « spirale de violence répressive » et à privilégier la désescalade.

Les multiples arrestations notées dans le landerneau politique ne sont pas du goût de la plateforme F24. Le mouvement des forces vives de la nation n’est pas passé par quatre chemins pour qualifier ces arrestations de « chasse à l’homme ». Le F24 dit constater « avec regret » que Macky Sall et son gouvernement restent « sourds » aux nombreux appels à la désescalade, à l’apaisement ou encore à la fin des restrictions des espaces de liberté. Parlant de l’arrestation du leader du Pastef, le F24 considère que les motifs sont légers. « F24 condamne avec la dernière énergie, l’arrestation arbitraire pour des motifs légers et captieux d’un de ses membres, M. Ousmane Sonko, ainsi que toutes les mesures liberticides prises dans ce contexte telles que la suspension de l’internet des données mobiles, les restrictions de circulation et les interdictions de manifestation », lit-on dans le communiqué.

À cet effet, le mouvement des forces vives de la nation dit apporter son soutien au Pastef et réclame tout de même la fin des poursuites judiciaires contre Ousmane Sonko et son vice-coordonnateur Aliou Sané. Poursuivant son argumentaire, le F24 promet de s’opposer à tous les « artifices politico-judiciaires » visant à entraver la participation de ses membres à la prochaine élection présidentielle. Dans ce sillage, le F24 invite le président Macky Sall à cesser ce qu’il appelle « la spirale de violence répressive » qui est, selon lui, à l’origine de nombreux morts et blessés, de dégâts matériels et de préjudices à l’activité économique et aux investissements.

Dans ce même ordre d’idées, la plateforme F24 lance un appel au chef de l’État allant dans le sens de la désescalade et du dialogue pour la préservation de la stabilité du pays. Le mouvement des forces vives de la nation finit par appeler les citoyens à la mobilisation. « La violence et la manipulation ne feront pas céder les citoyens épris de justice et de paix qui useront tous les moyens légaux pour une élection inclusive et sincère, transparente et apaisée.

Le F24 appelle le peuple sénégalais à rester mobilisé contre l’arbitraire, pour le triomphe de la vérité et la préservation de la paix civile », ont conclu les membres du F24.

EL HADJI MODY DIOP