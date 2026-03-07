Uploader By Gse7en
GO : Le "samba-mbayane" franchit encore les portes du Palais

Assemblée générale de la coalition Diomaye Président : L’heure de la clarification

« Ça passe ou ça casse » ce samedi. Selon le site Xalima.com, cette assemblée générale de la coalition Diomaye Président s’annonce « comme un moment stratégique et symbolique. Entre consolidation des alliances, surprises politiques et préparation des échéances électorales, le rendez-vous d’aujourd’hui pourrait redéfinir les contours de la majorité et montrer la capacité du Président à fédérer au-delà des lignes partisanes. » La présence du Président Diomaye souligne sa volonté de resserrer les rangs et de réaffirmer son autorité face aux défis qui secouent l’appareil d’État.

 

 

Loin d’un simple rendez-vous protocolaire, elle intervient à un moment charnière de la vie politique sénégalaise, marqué par des tensions internes et des enjeux importants pour l’avenir de la coalition et du gouvernement.

 

Les surprises annoncées par Xalima pourraient transformer la dynamique politique de la coalition. Plusieurs personnalités politiques, dont certaines enceintes de l’opposition, ont confirmé leur soutien au Président Diomaye. Ces présences inattendues renforcent le message de cohésion et d’ouverture, et pourraient influencer les équilibres politiques au Sénégal dans les prochains mois.

 


Il s’agit donc de l’heure de la clarification. Bien des ministres ont affiché leur camp. C’est le cas de Serigne Gueye Diop du Commerce et d’Abdourahmane Diouf de l’Environnement. Le discours de Diomaye est très attendu.

