Assemblée : la conférence des leaders convoquée

L’Assemblée nationale va tenir un deuxième rendez-vous important moins de quinze jours après le premier. En effet, renseigne Les Échos, la conférence des présidents est convoquée ce jeudi.

Deux points sont à l’ordre du jour, d’après le journal : «informations» et «calendrier de travail pour l’examen des affaires en instance».

Le 28 avril dernier, c’est le bureau qui était en session. Au menu : le code de conduite à propos des questions orales, d’actualité et écrites, des propositions de lois et de résolution, la création d’une commission d’enquête et la mise en place de la haute cour de justice.

Après vote, les propositions de loi et de résolution ont été rejetées. Et les autres points soumis à la conférence des présidents pour choix des dates et des modalités de traitement en plénière.