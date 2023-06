Assemblée : les députés en vacances ce lundi

Comme pour les élèves qui ne sont pas en classe d’examen, les députés seront en vacances à partir d’aujourd’hui. La session unique, qui s’ouvre au mois d’octobre et se referme au mois de juin, va être clôturée aujourd’hui. On espère que les parlementaires, qui se comportent comme des enfants, ne vont pas vandaliser les chaises et tout saccager pour montrer leur bonheur d’aller en vacances.

Débat d’orientation budgétaire aujourd’hui

Pour la clôture de la session unique de l’Assemblée nationale, les parlementaires vont plancher sur le débat d’orientation budgétaire. Le ministre des Finances et du Budget, le brillant Mamadou Moustapha Bâ, va défendre le projet de loi. Beaucoup d’économie, et beaucoup de débats politiques en perspective.