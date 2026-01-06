Assemblée nationale : Guy Marius Sagna dénonce la gestion « opaque » des véhicules des députés

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le député Guy Marius Sagna a réagi à une demande d’information d’une journaliste concernant le prix et la marque des voitures qui seront mises à la disposition des députés. Il a affirmé ne pas connaître les détails de l’achat de ces véhicules et a rappelé qu’il avait déjà dénoncé l’opacité de ce processus en juin 2025.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Guy Marius Sagna a critiqué la gestion du Bureau de l’Assemblée nationale qui, selon lui, n’a pas consulté les députés sur l’achat des véhicules. Il a également dénoncé le « silence complice » de certains députés qui n’ont pas assisté aux réunions du Bureau de l’Assemblée nationale.

Dans ce contexte, le député dit saluer les membres du Bureau de l’Assemblée nationale qui ont résisté à cette gestion opaque et a appelé ses collègues à soutenir le gouvernement dans la rationalisation des dépenses et la réduction du train de vie de l’État. Il a également mis en garde contre les dérives de certains collaborateurs qui se préoccupent plus de leurs intérêts personnels que du bien-être du peuple.

Guy Marius Sagna a terminé son message en citant Walter Rodney, qui disait que certains collaborateurs de Nkrumah se préoccupaient plus de leurs richesses que de l’intérêt général. Il a appelé les députés à être vigilants et à ne pas laisser les intérêts personnels prendre le dessus sur l’intérêt général.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com