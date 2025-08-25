Uploader By Gse7en
Assemblée nationale : Guy Marius Sagna lance des piques à Thierno Alassane Sall

25 août 2025 Actualité


Le député Guy Marius Sagna a surnommé son collègue Thierno Alassane Sall « Taser » ce lundi à l’Assemblée nationale. Le parlementaire du pouvoir en place estime que Thierno Alassane Sall a « inventé » le supposé scandale ASER pour exister politiquement. De plus, l’activiste l’accuse d’être en connivence avec les anciens tenants du pouvoir qui, selon lui, sont des « voleurs ».

