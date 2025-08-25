Assemblée nationale : Guy Marius Sagna lance des piques à Thierno Alassane Sall

Le député Guy Marius Sagna a surnommé son collègue Thierno Alassane Sall « Taser » ce lundi à l’Assemblée nationale. Le parlementaire du pouvoir en place estime que Thierno Alassane Sall a « inventé » le supposé scandale ASER pour exister politiquement. De plus, l’activiste l’accuse d’être en connivence avec les anciens tenants du pouvoir qui, selon lui, sont des « voleurs ».
Vérifier aussi
Officiel : Abass Fall est le nouveau maire de Dakar
Abass Fall vient d’être élu nouveau maire de Dakar par les conseillers municipaux. Il a …