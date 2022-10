Assemblée Nationale: Mamadou Lamine Diallo demande à l’opposition de rejeter le budget 2023

Va-t-on vers un blocage du projet de budget 2023 déposé par le gouvernement du Premier ministre, Amadou Ba, à l’Assemblée nationale? Une question posée par nos confrères de Sud quotidien. Pour deux raisons, l’opposition ne doit pas voter ce budget 2023. D’abord, la loi est violée. La loi de règlements 2021 et l’avis de la Cour des Comptes doivent être distribuées aux députés avant la session qui va étudier le budget 2023. Cela n’a pas été fait. Les raisons invoquées sur une carence de la Cour des Comptes relèvent de contes de Leuk le Lièvre.

Le groupe parlementaire « Libertés, démocratie et changement » de la coalition Wallu Sénégal fait planer le doute sur la session budgétaire dont le démarrage a débuté ce Mardi 25 Octobre 2022. En effet, dans une déclaration rendue publique vendredi, Mamadou Lamine Thiam et ses collègues après s’être démarqués des orientations du projet de budget 2023 ont exigé la déclaration préalable de politique générale du Premier ministre avant l’examen du projet de budget 2023.

Selon des informations, le Budget du Sénégal connaitra une hausse à plus de 5000 milliards . En conseil des ministres, les membres du gouvernement sont revenu sur le projet de loi de finances pour l’année 2023, poussant le chef de l’Etat Macky Sall a magnifié «l’évolution favorable du budget de l’Etat dont la projection pour l’année à venir est arrêtée à plus de 6400 milliards de francs CFA.» Cette amélioration budgétaire dit-il, «est portée par une croissance projetée à 10,1% à la faveur du début d’exploitation des hydrocarbures à travers les projets Grande Tortue-Ahmeyin (GTA) et Sangomar».