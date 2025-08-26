Assemblée nationale : Papa Djibril Fall fustige la loi sur la protection des lanceurs d’alerte

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

En prenant la parole, ce mardi à l’Assemblée nationale, Papa Djibril Fall a vivement critiqué la loi sur la protection des lanceurs d’alerte qui est en train d’être examinée par les députés. Le parlementaire estime que cette loi est créée de toute pièce par le régime en place pour offrir un emploi à ses militants. Le leader des serviteurs considère cette loi comme une porte ouverte à la diffamation. Pour lui, la loi sur la protection des lanceurs d’alerte créera plus de problèmes qu’elle en résoudra. Il estime, à cet effet, que les corps de contrôle sont suffisants pour régler les questions liées à la bonne gouvernance et autres. Sur un autre registre, l’ancien candidat à l’élection présidentielle de 2024 s’est indigné de la volonté, selon lui, des députés de la majorité de vouloir protéger le Premier ministre. Papa Djibril Fall estime, ainsi, que l’article 80 de la Constitution qui sanctionne l’offense faite au Président de la République doit faire extension aux Khalifes généraux d’autant plus que ces derniers sont tout aussi diffamés, d’après ses dires.

El HADJI MODY DIOP