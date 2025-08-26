Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
Screenshot 20250826 1218232

Assemblée nationale : Papa Djibril Fall fustige la loi sur la protection des lanceurs d’alerte

26 août 2025 Actualité

En prenant la parole, ce mardi à l’Assemblée nationale, Papa Djibril Fall a vivement critiqué la loi sur la protection des lanceurs d’alerte qui est en train d’être examinée par les députés. Le parlementaire estime que cette loi est créée de toute pièce par le régime en place pour offrir un emploi à ses militants. Le leader des serviteurs considère cette loi comme une porte ouverte à la diffamation. Pour lui, la loi sur la protection des lanceurs d’alerte créera plus de problèmes qu’elle en résoudra. Il estime, à cet effet, que les corps de contrôle sont suffisants pour régler les questions liées à la bonne gouvernance et autres. Sur un autre registre, l’ancien candidat à l’élection présidentielle de 2024 s’est indigné de la volonté, selon lui, des députés de la majorité de vouloir protéger le Premier ministre. Papa Djibril Fall estime, ainsi, que l’article 80 de la Constitution qui sanctionne l’offense faite au Président de la République doit faire extension aux Khalifes généraux d’autant plus que ces derniers sont tout aussi diffamés, d’après ses dires.


El HADJI MODY DIOP

Vérifier aussi

CONSEILL

Vers un remaniement ministériel dans les prochains jours

Vers un remaniement ministériel. Selon Les Échos, qui cite des sources proches de la Présidence, …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved