Athlétisme: Les championnats régionaux U18, U20 et séniors démarrent ce jeudi

Les championnats régionaux d’athlétisme démarrent ce jeudi, à partir de 15h 30 mn, au stade Iba Mar Diop (Dakar), pour les moins de 18, 20 et les séniors, a-t-on appris de la Fédération sénégalaise d’athlétisme (FSA).

Les compétitions vont se poursuivre jusqu’à samedi, avec plusieurs disciplines au programme : 100 m, 100 m/110 m haies, 200 m, 400 m, 800 m, 400 m haies, 1500 m, 5000 m, 10000 m.

Il y aura aussi le lancer du poids, le disque et le javelot, le saut en longueur, en hauteur et le triple saut, la perche, le 44 x 100 m, 4×400 et le 4×400 mixte.

De l’autre coté les Championnats du monde de Para Athlétisme ont démarré samedi dernier et se dérouleront jusqu’au 17 juillet prochain. La délégation sénégalaise composée de 8 athlètes est déjà présente à Paris. La team Sénégalaise est bien arrivée aux championnats du monde de Para Athlétisme Paris 2023 avec ses 8 qualifiés. Grand Evénement Sportif International qui se déroule présentement à Charléty, regroupe plus de 1700 athlètes de handicap physique, visuel, psychique ou mental qui se disputeront 196 médailles d’or.