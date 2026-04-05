Attaques de Baye Mayoro Diop contre Ousmane Sonko : le ministère de l’Urbanisme brise le silence

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L’affaire fait grand bruit sur la toile sénégalaise. Une capture d’écran d’une publication attribuée à Baye Mayoro Diop, haut fonctionnaire de l’administration, circule activement. Le message est sans équivoque et d’une virulence rare pour un agent de l’État : « En ce jour solennel, je n’ai qu’une seule demande à formuler : le limogeage immédiat de ce petit pm Ousmane Sonko, qui ne vaut rien ». Une sortie qui a fait réagir sa hiérarchie ce dimanche.

Face à ce qu’il qualifie d’« attaques inacceptables », le Ministre de l’Urbanisme a tenu à remettre les pendules à l’heure. Dans le communiqué parvenu à notre rédaction, le ministère « condamne avec la plus grande fermeté de tels agissements ». Pour l’autorité ministérielle, ces propos sont en « totale contradiction avec les exigences de responsabilité, de retenue et de loyauté inhérentes à l’exercice de toute fonction publique, en particulier pour un responsable investi de hautes fonctions administratives ».

Le ministère a tenu à blanchir l’administration de toute implication dans cette sortie médiatique. Il est précisé, « de la manière la plus claire », que ces déclarations, « exprimées à titre strictement personnel, n’engagent en aucune façon le Ministère, ses autorités, ni l’Administration dans son ensemble ».

Le communiqué révèle par ailleurs que le comportement deBaye Mayoro Diop faisait déjà l’objet d’un suivi particulier. L’opinion est ainsi informée que « l’intéressé a été convoqué, depuis septembre 2025, à plusieurs reprises par le Ministre et le Secrétaire général, aux fins de rappels à l’ordre et de notification des sanctions encourues ».

Reste à savoir si de nouvelles sanctions, plus sévères cette fois, seront prises à l’encontre du fonctionnaire