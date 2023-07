Attribution de la Licence 5G : Seule la Sonatel a respecté le prix de réserve

Le déploiement commercial de la technologie mobile de cinquième génération (5G) au Sénégal est effectif, ou presque. En effet, l’Autorité de régulation des télécommunications et de la poste (ARTP), en conférence de presse ce lundi, a annoncé qu’elle a donné à titre provisoire la licence de la 5G à la SONATEL en attendant le décret présidentiel pour son approbation.

Selon Abdou Karim Sall, Directeur général de l’organisme de régulation, il est ressorti du processus d’attribution de la Licence de la 5G, qui a démarré depuis le 31 mai dernier, que la Sonatel arrache le marché devant Free et Expresso dans la foulée d’un appel d’offre. «Nous avions commis un cabinet pour évaluer le coût de la 5G.

Les prix qu’il nous a proposés ne pouvaient être au-dessous de 19,5 milliards. C’est le prix de réserve et le minimum qu’un opérateur devrait débourser pour prétendre à la Licence de la 5G. Il faut dire que seule la Sonatel a respecté le prix de réserve. Elle a non seulement proposé 19, 5 milliards, mais la Sonatel a aussi acheté d’autres blogs de 60 mégas dans la bande 3400 et 10 mégas dans la bande 700, soit 120 mégas, sachant qu’elle pouvait ne payer que les 19,5 milliards pour avoir 70 mégas.

En tout, cela a coûté à la Sonatel la somme de 34,5 milliards F Cfa», explique d’emblée Abdou Karim Sall, avant de poursuivre : «Pour Free, il a proposé, au lieu de 19,5 milliards, 3 milliards. Quant à Expresso, il a proposé pour le blog de base 2 milliards au lieu de 19,5 milliards F Cfa. Sur ce, seule la Sonatel aura la Licence, étant la seule à respecter l’offre ».

Dans la foulée, Abdou Karim Sall s’est réjoui de cette prouesse, indiquant que le Sénégal devient le premier dans la sous-région à rendre effective la technologie de la cinquième génération. «La 5G n’est pas un luxe mais une nécessité. Par exemple, rien que pour la télémédecine, il nous faut nécessairement une connexion à très haut débit», résume l’ancien Ministre pour convaincre les plus sceptiques qui soulignaient qu’il y a encore des zones au Sénégal où la connexion n’est toujours qu’un rêve.