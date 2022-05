Audience au Palais : Macky reçoit un grand défenseur des LGBT et se fait lyncher sur le net

AEn effet, même si la fondation « open society » milite dans de nombreuses causes, elle cherche notamment à « donner aux communautés lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer et intersexuées les moyens de promouvoir et de défendre leurs droits humains« , comme mentionné dans leur site web. C’est ce qui sans doute fait régir certains sénégalais sur les réseaux sociaux.

Après leur rencontre, le président Macky Sall s’est réjoui de cette visite qui a « jeté les bases d’une collaboration rénovée entre la Fondation et le Sénégal dans plusieurs domaines d’intérêt commun ».