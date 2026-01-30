Audience entre Ousmane Sonko et l’UMS : Papa Djibril Fall étale sa colère

Partager Facebook

L’Union des magistrats du Sénégal (UMS) a récemment été reçu en audience par le Premier ministre Ousmane Sonko. Une rencontre vivement critiquée par Papa Djibril Fall, leader des serviteurs.

Dans une déclaration publiée sur ses réseaux sociaux, le député dénonce un manque de posture et de dignité de la part de l’UMS, qui selon lui, s’est livrée « poings et mains liés » au Premier ministre. Il souligne que le chef de l’État est la clé de voûte des institutions et qu’il a l’obligation de mettre fin à cette situation.

Poursuivant, Papa Djibril Fall rappelle que la volonté du Premier ministre de mettre au pas la justice est manifeste et que cela constitue un danger pour l’État de droit. À cet effet, il appelle les juristes, universitaires et intellectuels à se mobiliser pour défendre l’indépendance de la justice.

« Où sont les juristes ? Où sont les universitaires ? Où sont les intellectuels ? Qu’est-ce qui justifie votre silence ? » s’interroge-t-il en dénonçant une « indignation à géométrie variable » et un « acte de lâcheté ».

Papa Djibril Fall termine sa déclaration par un appel à la sauvegarde du Sénégal et de ses institutions, en invoquant la protection de Dieu.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

