Audios et vidéos Adji Sarr et Sonko: Les précisions de Me Moussa Sarr

Après le renvoi de l’affaire Adji Sarr-Ousmane Sonko, mardi dernier, l’avocat de Ndeye Khady Ndiaye, Me Moussa Sarr a évoqué l’existence de vidéos et d’audios annexes dans le dossier. L’avocat affirmait que, compte tenu de leur volume, il leur fallait du temps pour préparer leur défense.



Ce matin, il est revenu à la charge pour apporter des précisions et pas des moindres. Selon Me Moussa Sarr, les audios concernent ceux « échangés par Adji Sarr avec Mc Niasse, Sidy Ahmet Mbaye et tous les autres comploteurs ».

S’agissant des vidéos, Me Moussa Sarr : « Il s’agit de celles de Adji Rabi Sarr faites depuis son interview à LERAL.NET, ses déclarations après ces différentes auditions ainsi que ses diverses autres sorties médiatiques ».