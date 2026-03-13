Audit du patrimoine bâti de l’État : Le Dg de la SOGEPA relève des irrégularités

Partager Facebook

L’audit du patrimoine bâti de l’État a permis au gouvernement de récupérer les immeubles et renégocier plusieurs contrats. La direction générale de la SOGEPA a relevé des irrégularités dans la gestion de certains baux emphytéotiques attribués à des particuliers. Selon le directeur Elimane Pouye, les renégociations ont permis à l’état d’obtenir 25 milliards de francs CFA en contrepartie. Lors du face-à-face entre Sonko et les journalistes, ce dernier a déclaré qu’ils ont constaté que des biens ont été donnés à des particuliers sur le patrimoine bâti. « Sur ces 19-là, 8 ont fait l’objet de renégociations acceptées par les parties prenantes. Nous nous sommes retrouvés aujourd’hui à plus de 25 milliards de gains en termes de contrats que l’État a obtenus. Nous avons pu procéder à la cession d’une vingtaine d’immeubles objets du patrimoine bâti qui ont été cédés à des particuliers dans des conditions non-transparentes », a lâché le Dg.

A l’en croire, ces vingtaines de biens-là, si on l’évalue en termes de valeur vénale, à la fois les constructions, mais également la valeur du foncier, on est à plus de 50 milliards qu’on peut noter. « Aujourd’hui, chaque année, l’État budgétise pas moins de 16 milliards pour faire face au cadre locatif pour héberger et des services administratifs, mais également le personnel ayant droit au logement. Le bâtiment qui accueille la HCCT, aujourd’hui, nous avons fini de conclure ce dossier. Le prix est passé de 14 milliards à 24 milliards. Le bâtiment que l’État avait acquis, aujourd’hui, nous avons récupéré ce bâtiment d’une valeur de 24 milliards pour le dédier au siège du ministère de la Fonction publique qui quitte désormais une convention locative de 600 millions par année sur la rue Vincent à zéro franc. Donc, par année, on économise 600 millions de loyers », dit-il.